Esslingen In der Welt der Zahlen ist Joachim Gaukel zuhause. An der Hochschule Esslingen bringt der promovierte Mathematiker aber nicht nur angehenden Ingenieurinnen und Ingenieuren die höhere Mathematik bei. Seit einigen Jahren hält der Professor auch Vorlesungen über erneuerbare Energien. Das Thema hat ihn so fasziniert, dass er gemeinsam mit dem Physiker Christian Holler, der an der Hochschule München lehrt, das Buch „Erneuerbare Energien ohne heiße Luft“ geschrieben hat. Darin geht es auf rund 250 Seiten ebenfalls um Zahlen. „Denn die Physik ändert sich nie, und man kann sie nicht überlisten“, sagt der Mathematikprofessor und macht das an einem