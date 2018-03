EsslingenDas Thema Kita-Essen ist und bleibt eine schwer verdauliche Kost. Zum Kindergartenjahr 2016/17 hatte die Stadt Esslingen das warme Mittagessen für die Kinder in ihren Einrichtungen neu ausgeschrieben. Nach vorangegangener langer Diskussion inklusive Testessen und Evaluation. Bei der europaweiten Ausschreibung war dann die Firma Stollsteimer zum Zuge gekommen, die bereits seit 2013 die Esslinger Kitas beliefert. Das Essen, das sie in Möhringen kocht, wird in Warmhaltebehältern nach Esslingen transportiert und in den Einrichtungen nicht noch einmal aufgewärmt.

Für maximal vier Jahre hatte die Stadt den Vertrag abgeschlossen mit der Option,