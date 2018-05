Wenn Linda und Dietmar Schneck in ihrem Wohnzimmer sitzen und durch die große Glasfront die Passanten beobachten, die vor ihrem Haus stehen bleiben, können sie meistens schon an deren Gesichtern ablesen, was sie von dem Gebäude halten. „Die einen finden’s gut, die anderen finden es grässlich“, sagt Dietmar Schneck und lacht. Dass die Meinungen auseinandergehen, wundert ihn nicht, schließlich hat der Esslinger Architekt sein privates Haus bewusst nicht so gebaut, wie es die meisten Bauherren bei Auftragsarbeiten von ihm verlangen. „Da wird oft auf die Standardlösung zurückgegriffen“, hat Schneck festgestellt.