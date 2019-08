Kreis EsslingenAdieu Urlaub! Hallo Alltag! Ferienende. Rückreise. Schluss mit der freien Zeit. Kein gutes Gefühl. Aber es könnte noch schlimmer kommen. Durch unerlaubte Souvenirs. Unerwünschte Mitbringsel. Nicht gestattete Urlaubserinnerungen. Sachen, die der Zoll nicht gerne sieht. Wer zum Ferienende keine unliebsame Überraschung erleben möchte, sollte sich vorab darüber informieren, was ins Reisegepäck gehört und was nicht.

Reisende sollten nach Angaben von Thomas Seemann von der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Hauptzollamts Stuttgart zwischen Reisen in EU-Staaten und Ländern außerhalb der Europäischen Union unterscheiden: „Während innerhalb der EU der Grundsatz des freien Warenverkehrs gilt, gibt es bei der Einreise aus einem Nicht-EU-Staat möglicherweise Einschränkungen, oder es können Steuern anfallen“. Innerhalb der europäischen Gemeinschaft bestehen einige wenige Verbote bei der Einfuhr. So sind Betäubungsmittel wie Marihuana aus Coffeeshops in den Niederlanden oder bestimmte Waffen wie in Bulgarien frei verkäufliche Schlagringe in Deutschland verboten. Bei hochversteuerten Waren kann es ebenfalls Bestimmungen geben: Bei Zigaretten zum Beispiel gilt innerhalb der EU der Grundsatz des persönlichen Bedarfs. Ab einer Richtmenge von mehr als 800 Zigaretten, 200 Zigarren oder zehn Liter Spirituosen wird eine gewerbliche Einfuhr angenommen.

Bei einer Rückkehr aus Staaten außerhalb der Europäischen Union gelten strengere Gesetze, so Thomas Seemann. Bis zu 200 Zigaretten und ein Liter Spirituosen können Personen ab 17 Jahren ohne Einfuhrabgabe mitbringen. „An legalen Waren darf der Reisende grundsätzlich so viel mitbringen, wie er möchte. Allerdings sind hier unter Umständen Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer zu bezahlen“, so der Experte. Bei Flug- und Schiffsreisen beträgt die persönliche Reisefreigrenze für im Urlaub erworbene Waren 450 Euro ab 15 Jahren, bei Reisen auf dem Landweg sind Waren bis zu 300 Euro abgabenfrei. Die Freigrenzen gelten laut Experte für teilbare Waren. Beispiel: Ein Ring für 600 Euro muss versteuert werden, von sechs Jeans zu je 100 Euro sind vier frei und zwei müssen versteuert werden. Doch viele Länder haben ihre nationalen Bestimmungen, über die Reiseveranstalter oder Konsulate Auskunft geben können.

Wer diese Freigrenzen überschreitet, muss auch am Flughafen in Stuttgart den roten Ausgang für anmeldepflichtige Waren nutzen. Der grüne Ausgang ist Reisenden mit anmeldefreien Waren vorbehalten. „Mit Nutzung des grünen Ausgangs in der Gepäckausgabehalle gibt der Reisende eine Steueranmeldung ab“, so Thomas Seemann. Fehlverhalten kann als Steuerhinterziehung oder Falschanmeldung gelten. Das hat Folgen: „Die Strafen bei Nichtanmeldung reichen von einem Zollzuschlag, vergleichbar mit einem Bußgeld, an Ort und Stelle bis hin zu förmlichen Steuerstrafverfahren. Hier entscheiden die Strafsachenstellen oder die Staatsanwaltschaft aufgrund der Umstände“. Umstände, die die Höhe der Strafe mitbestimmen, sind dabei der Wert der Schmuggelware, Vorsatz oder Wiederholungstaten. Bei einer Stange Zigaretten zu viel müssen beispielsweise 38 Euro reguläre Steuern und 38 Euro Zuschlag beglichen werden. Doch Thomas Seemann legt Wert auf die Feststellung, dass die meisten Reisenden mit Fehlverhalten am Flughafen keine Kriminellen sind, sondern einfach aus Unwissenheit handeln.