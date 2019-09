Esslingen Schlimme Nachrichten.Ein Motorradfahrer wurde bei einem Zusammenprall mit einem unerlaubt wendenden Kastenwagen in der Nacht zum Sonntag, 1. September, um Mitternacht schwer verletzt. Unfallort: in der Nähe der Aufstiegsstraße bei der L 1192 in Richtung Nellingen. Die Reaktionen auf Facebook, Instagram und im Internet sind eindeutig: Der Unfall sei eine Folge der Straßensperrungen, verstärkte Kontrollen werden gefordert.

Es ist schon mühsam. Seit Montag, 15. April, ist die Zollbergstraße, die den Zollberg mit der Innenstadt verbindet, wegen Arbeiten zur Hangsicherung voll gesperrt. „Aufgrund der beengten