Esslingen (biz) - Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr einer Zwölfjährigen im Bereich des Esslinger Ina-Rothschild-Wegs an den Po gefasst. Offenbar hatte er das Mädchen zuvor unter einem Vorwand angesprochen. Die Zwölfjährige stieß ihn weg, woraufhin er die Flucht ergriff. Ihre Mutter, die nur kurze Zeit später dazugekommen war, versuchte noch vergeblich, ihn einzuholen. Wie die Polizei weiter mitteilt, blieb auch die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen ergebnislos. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war zwischen 25 und 35 Jahre alt, soll ein dunklerer Hauttyp und vom Körperbau her