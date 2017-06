(ANZEIGE) – Die Stadtwerke Esslingen sind nicht nur Lieferant von Wasser und Erdgas, sondern erzeugen seit vielen Jahren auch selbst Energie. Bei der Wärme- und Stromerzeugung werden Sonne, Wind, Wasser und Biomasse eingesetzt. Wichtig ist es, die eingesetzten Ressourcen effizient zu nutzen, zum Beispiel in modernen Blockheizkraftwerken.

Anzeige

Solarenergie und Biomasse

Unendlich viel Energie liefert die Sonne. Die Stadtwerke Esslingen (SWE) haben in der Region etwa 6000 Quadratmeter Kollektorfläche installiert. Die größte Photovoltaikanlage steht allerdings nicht in der Region Esslingen, sondern in Königsbronn im Landkreis Heidenheim – an diesem Solarpark sind die SWE zu einem Drittel beteiligt. Mithilfe der Sonnenenergie produzieren die SWE Strom für 2500 Personen. Für Hausbesitzer gibt es außerdem die Möglichkeit, mit dem SWE-Produkt „Solar plus Speicher komplett“ ihren eigenen Strom zu erzeugen.

Anzeige

Biomasse ist ein weiterer wichtiger Baustein im Energiemix der SWE. Die größte Anlage der SWE ist das Holzheizkraftwerk im Scharnhauser Park. Auf dem Esslinger Zollberg produziert ein Hackschnitzelheizwerk ökologische Wärmeenergie für die Zollberg-Realschule, die Rohräckerschule und weitere Gebäude. Ein neues Nahwärmenetz mit Holzpellets ging 2016 im Kelter-Quartier in Unterensingen in Betrieb. Mit den Biomasse-Anlagen der SWE entsteht Wärme für 6500 und Strom für 2500 Menschen.

Wasserkraft und Windkraft

Schon seit Jahrhunderten nutzen die Menschen die Kraft des Wassers – ob wie früher für die Mühlen oder heute in modernen Wasserkraftwerken entlang des Neckars. Die SWE erzeugen über die Neckar-AG umweltfreundlichen Strom, unter anderem auf dem Hechtkopf in Esslingen. Turbinen nutzen außerdem das Gefälle in den Trinkwasserleitungen, um ganz nebenbei Strom zu erzeugen. Mit Hilfe von Wasserkraft versorgen die SWE rund 3500 Personen mit Strom.

Windkraft spielt zwar in Esslingen selbst keine Rolle, doch Strom erzeugen die SWE über Beteiligungen an verschiedenen Windparks auf hoher See und auch an Land. Seit 2011 drehen sich zum Beispiel in der Ostsee die Rotoren des EnBW-Windparks Baltic 1. Das neueste Projekt ist der Windpark Klosterwald in Creglingen im Main-Tauber-Kreis. Mit Hilfe von Windkraft erzeugen die SWE rechnerisch Strom für mehr als 7000 Menschen.

Effiziente Blockheizkraftwerke

Strom für 3500 und Wärme für fast 2000 Menschen erzeugen die SWE in ihren Blockheizkraftwerken (BHKWs). Diese nutzen die eingesetzte Energie besonders gut aus und kommen in größeren Wohngebäuden, Seniorenwohnanlagen, Schulen und ganzen Quartieren zum Einsatz. Betrieben werden sie mit Erdgas und teilweise mit Bioerdgas. Bioerdgas zählt unter den regenerativen Energien zur Biomasse.

Mehr zum ökologischen Engagement der Stadtwerke Esslingen: www.swe.de

Wie man über Photovoltaik seinen eigenen Strom erzeugen kann, wird hier erklärt: www.swe.de/SolarplusSpeicherkomplett