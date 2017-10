Anzeige

Wenn sich im Herbst die Blätter gelb und braun färben, genießen viele das malerische Farbenspiel. Manchen Haus- und Grundstücksbesitzer stellen die Laubmassen allerdings auch vor Probleme. Bis Ende Dezember bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen Laubsäcke an, das Stück für zwei Euro. Wie die welken Blätter am besten in den Laubsack verfrachtet werden, ist eine ganz andere Frage. Manche setzen auf Laub­bläser und Laubsauger, doch solche Geräte sind nicht unumstritten. Und mancher fragt sich, ob Garten und Vorplatz tatsächlich immer klinisch rein sein müssen.

„Das ist ein