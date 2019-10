EsslingenTag für Tag passieren mehr als 43.000 Fahrzeuge die Esslinger Vogelsangbrücke, und ihre Fahrer müssen derzeit sehr flexibel sein. Seit März bringt die Stadt das Spannbetonbauwerk auf Vordermann – die Bauarbeiten sollen in drei Abschnitten über die Bühne gehen und bis Dezember 2020 fertig sein. Die Brückensanierung verlangt nicht nur Planern und Arbeitern einiges ab – auch die Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Derzeit wird die rechte Spur stadtauswärts saniert, der Verkehr in Richtung Pliensauvorstadt kann nur auf der linken Fahrspur rollen. Und auch an der aktuellen Verkehrsführung wird sich demnächst etwas ändern: Vom