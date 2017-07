ES-Berkheim (red) - Im Zuge der Straßenbauarbeiten für den Umbau des Festo-Knotens und des Knotenpunkts Nellinger Linde zwischen den Stadtteilen Zollberg und Berkheim erfolgt am Montag, 7. August, eine neue Verkehrsführung am Festo-Knoten. Der neue Zustand bleibt für die Dauer von rund drei Monaten, also bis voraussichtlich November bestehen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Einzelne Fahrbeziehungen müssen für den Schwerverkehr entsprechend der örtlichen Umleitungsbeschilderung umgeleitet werden.

