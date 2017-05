Zum Wochenmarkt geht man auf den Marktplatz - normalerweise. In Esslingen haben sich die Marktbetreiber und Kunden aber daran gewöhnt, dass Obst, Gemüse, Pflanzen und weitere Frischwaren zwischendurch auch in der Bahnhofstraße verkauft werden, etwa während des Zwiebelfests oder des Weihnachtsmarkts. Wegen einer Baustelle in der Bahnhofstraße müssen demnächst aber einige Marktbeschicker ausweichen. Dann steht ein Teil der Marktstände direkt auf dem Bahnhofsvorplatz, die anderen findet man in der oberen Bahnhofstraße.

