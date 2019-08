Umfrage zum Esslinger Sommer

Umfrage unter Gästen zum Zwiebelfest-Nachfolger

Der Esslinger Sommer ersetzt vorerst das Zwiebelfest. Das neue Konzept kommt gut an, viele Gäste loben das große Gastronomieangebot, die Vielfalt und die hellen Zelte. An der Musik scheiden sich die Geister: Den einen fehlt es an Stimmung, die anderen freuen sich, dass man sich gut unterhalten kann.