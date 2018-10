EsslingenArbeitslose, Rentner, Alleinerziehende, Azubis – Armut ist besonders in diesen Gruppen anzutreffen. Das ist seit Jahren so, doch bei der Armutsbekämpfung ist wenig geschehen. Das sagt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Er war am Dienstag Gast der Liga der freien Wohlfahrtspflege und sprach im Alten Rathaus über Armut, ihre Folgen und was sich dagegen tun lässt. Der Vortrag war Teil der aktuellen landesweiten Aktionswoche „Armut bedroht alle“ der Landesarmutskonferenz Baden-Württemberg. Arm zu sein bedeutet, seine Kinder nicht auf Klassenfahrt schicken zu können, nicht mehr mit dem Fanclub zum Fußball