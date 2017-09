Anzeige

(red) - Unerklärbare Angstreaktionen, ständige Alarmbereitschaft, Schweißausbrüche, Panik: Angststörungen können die Betroffenen erheblich belasten. Der Alltag wird zur Qual, ein normales Leben ist oft nicht mehr möglich. Angststörungen sind auch in der Region weit verbreitet. Nach Zahlen der AOK, bei der ungefähr 40 Prozent der Menschen im Kreis Esslingen versichert sind, waren im Jahr 2016 mehr als 5200 AOK-Versicherte deswegen in Behandlung - etwa 3,5 Prozent der Versicherten. Die Tendenz ist steigend. Frauen sind doppelt so häufig davon betroffen wie Männer.

Dabei ist Angst eigentlich ein normales Gefühl. Sie schützt