ES-Mettingen (kf) - Ein Wettbüro in der Obertürkheimer Straße in Mettingen ist am Dienstagnachmittag überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Angestellte den Gastraum kurz verlassen, um in einen Nebenraum zu gehen. Dies nutzte der einzige anwesende Gast, schloss die 27-jährige Frau in dem Raum ein, nahm ein Bündel Geldscheine aus der Kasse und flüchtete. Die unverletzte Frau konnte über ein Fenster Passanten auf sich aufmerksam machen, die die Polizei alarmierten. Ein zu diesem Zeitpunkt in das Lokal kommender Gast befreite die 27-Jährige. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.