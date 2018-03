Esslingen (pol) - Nach einem bewaffneten Raubüberfall fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Der Unbekannte hat gestern Morgen in einem Schlecker-Markt in Esslingen eine Verkäuferin mit einer Pistole bedroht und Bargeld in Höhe von etwa 170 Euro erbeutet. Gegen 8.05 Uhr betrat der Räuber den Drogeriemarkt in der Hauptwasenstraße in der Pliensauvorstadt. Sofort bedrohte er die 44-jährige Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die 44-Jährige händigte dem Mann das Geld wie auch ein von ihm verlangtes Handy aus. Anschließend flüchtete der Räuber. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber