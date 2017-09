Anzeige

Mit leichten Rauchgasvergiftungen sind am Freitagabend zehn Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Eugen-Bolz-Straße ins Krankenhaus gekommen. Durch einen Brand im Keller war das Haus so stark verraucht, dass die Feuerwehr, die mit 30 Leuten und neun Fahrzeugen im Einsatz war, viele Bewohner nur noch mit der Drehleiter in Sicherheit bringen konnte.

Um 18.51 Uhr war bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Esslingen die Meldung eingegangen, dass aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eugen-Bolz-Straße Rauch quillt. Die Einheiten der Esslinger Feuerwehr waren