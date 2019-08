EsslingenEs gibt Momente, da ist man geneigt zu glauben, dass der Neckar und der Mississippi gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie in Atlanten zu sehen ist. Das Publikum der „Erlesenen Orte“, einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe von Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung, hat es erlebt: Ein flirrend heißer Sommerabend, die Mücken tanzten überm Wasser, am Himmel trieben die Wolken wie Schaumkrönchen vorbei, und der Gastgeber empfing die abenteuerlustigen Literaturliebhaber in einem leichten Sommeranzug, mit weißem Zylinder auf dem Kopf und Maiskolben-Pfeife im Mundwinkel. Über allem lag ein Hauch von Südstaaten-Blues. Und hätten Tom Sawyer und