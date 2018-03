Esslingen Man staunt nicht schlecht, wenn man das Übehaus am Ottilienplatz sieht: Es sieht aus wie ein Kunstwerk, das aus zahlreichen versetzt aufeinander gestapelten sowie gelben Holzkisten besteht. Schaut man aber genauer hin, wird klar: Es soll nicht nur schön aussehen, sondern Musikern einen kostenlosen Raum zum Proben und Üben geben – den Hinweis gibt ein Schild an der Tür. Am Freitag wurde das Kooperationsprojekt von Podium Esslingen, der Universität Stuttgart, der städtischen Musikschule und dem Jazzfestival offiziell eröffnet. Bis Ende August soll das Übehaus am Ottilienplatz stehen. Dann wird es voraussichtlich in eine andere Stadt weiterziehen.