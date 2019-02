EsslingenAm Anfang stand der Verein in der Tradition eines Turnvaters Jahn. Stramme Jungs prägten das Bild früherer Zeiten und zu den sportlichen Ambitionen gesellte sich die Sangeslust. Das ist lange her – nämlich 125 Jahre – und natürlich ist der Turnverein 1894 Zell am Neckar längst nicht mehr das, was er mal war. Er ist vielseitig geworden, hat sich den Erfordernissen der heutigen Zeit angepasst, und pflegt bei allen Ansprüchen in sportlicher Hinsicht das Wir-Gefühl der Mitglieder untereinander. Der TV Zell als Wohlfühl-Verein, dem es auch gelingt, das gesellschaftliche Leben im Stadtteil und darüber hinaus zu prägen.

Mit 125 Jahren feiert der