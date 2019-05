EsslingenAls im November 2011 in Esslingens Dickem Turm die Lichter ausgingen, hätten nur wenige darauf gewettet, dass dort in absehbarer Zeit wieder Leben einkehren würde. Denn im Rathaus lag das Thema lange auf Eis. Mittlerweile haben Gemeinderat und Stadtverwaltung das Esslinger Wahrzeichen zu ihrem Anliegen gemacht. Ein Sanierungsfahrplan ist beschlossen, demnächst beginnen die Bauarbeiten. Dass es so weit gekommen ist, ist das Verdienst vieler Esslingerinnen und Esslinger, denen das historische Bauwerk ein Herzensanliegen war und ist. 2014 hatten sich die „Turmwächter“ gegründet, die erste Spenden gesammelt und das historische Gebäude beharrlich und