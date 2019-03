EsslingenDurchaus turbulent ist es zeitweise bei der Einwohnerversammlung in RSKN am Donnerstagabend zugegangen. Vor allem die geplante Sanierung der Geiselbachstraße und des darunter liegenden Kanals samt 15-monatiger Vollsperrung hat die Gemüter erhitzt. Einige der rund 300 Besucher fanden deutliche Worte der Kritik für die Pläne der Stadtverwaltung. Vor allem der zu beachtende Denkmalschutz sorgte für viel Unmut – obwohl sich die Stadt inzwischen mit dem Landesdenkmalamt auf einen Kompromiss verständigt hat.

Zunächst herrschte fast heitere Stimmung im proppenvollen Richard-Clauß-Saal des Bürgerhauses RSKN, wo man sich mit großem Hallo begrüßte. Vom Publikum noch völlig unkommentiert blieb der Rechenschaftsbericht des Bürgerausschusses, auch die Neuwahl des Gremiums ging reibungslos über die Bühne. Erst als die Stadt ihre Pläne für die Sanierung der Geiselbachstraße präsentierte, wurde es unruhig im Saal. Immer wieder kam es zu Gemurmel, lauten Unmutsbekundungen oder höhnischem Gelächter. Man befürchtet ein Verkehrschaos wegen der Baustelle auf der Hauptroute nach RSKN.

Tiefbauamtsleiter Uwe Heinemann und sein Stellvertreter Thomas Feiert bemühten sich, die Vorhaben der Stadtverwaltung möglichst detailliert darzustellen. Denn klar sei: „Das Thema ist brisant. Das interessiert jeden hier oben und viele darüber hinaus“, so Heinemann. Er legte den Fokus auf die Herausforderungen bei der Sanierung – besonders im Hinblick auf den Denkmalschutz des historischen Kanals. Vor allem das sogenannte Absturzbauwerk, eine unterirdische Halle, die den oberen und den unteren Teil des Geiselbachkanals verbindet und von historischen Mauern aus dem 13. und 14. Jahrhundert umrahmt ist, gilt unter Experten als Besonderheit.

Doch bislang war völlig unklar, wie dieses Bauwerk erhalten werden soll, ohne dass die Kosten explodieren und sich die Sanierungszeit um mehrere Monate verlängert – etwa wenn der Kanal um das Denkmal herum geführt wird. Nun aber hat man laut Heinemann eine Lösung gefunden, die vom Denkmalschutz gebilligt werden dürfte: Die historischen Mauern sollen erhalten werden, nicht aber die Halle – die die Öffentlichkeit ohnehin nie gesehen hätte. Bei dieser Option blieben Kosten und Zeitplan laut Heinemann im Rahmen. Nächste Woche werde der Antrag beim Landesdenkmalamt gestellt.

Trotz dieses aus Sicht der Stadt gelungenen Kompromisses gab es Kritik aus den Reihen der Bürger: Warum man überhaupt ein Bauwerk erhalten müsse, das niemand je zu Gesicht bekomme? Die Antwort von Oberbürgermeister Jürgen Zieger, dass dies schon rein rechtlich vorgegeben sei, besänftigte wenig. Für viel Unmut sorgte zudem die Ankündigung der Stadt, dass künftig ein Radweg durch die Mittlere Beutau und weiter auf der Geiselbachstraße in den Esslinger Norden führen soll, für den Parkplätze und ein Teil der Fahrbahn geopfert werden müssen. Das sei in einer Stadt mit massivem Parkplatzproblem ein Unding, hieß es aus dem Publikum. Gleich mehrere Besucher echauffierten sich zudem über die Engstelle für Autofahrer, die wegen des zusätzlichen Rad- sowie eines breiteren Gehwegs auf Länge von drei Häusern in der Geiselbachstraße entsteht. „Man kann doch nicht auf der einzigen Zufahrtsstraße nach RSKN Rad- und Gehwege bauen. Wie soll da ein Auto durchkommen?“, schimpfte ein Besucher.

Besorgt wiesen einige Bürger zudem auf zusätzlichen Lastwagenverkehr durch eventuell baldige Baustarts im Greut und auf dem Kaufmann-Areal hin. OB Zieger beschwichtigte: Erfahrungsgemäß dauere es seine Zeit bis zu einem Baustart, bis dahin sei in der Geiselbachstraße möglicherweise schon fertig – das beruhigte die Leute jedoch nicht. Mehrfach wurde in teils hitzigem Ton gefordert, eine Alternativroute durch die Weinberge – der die Stadt bereits vor Monaten eine Absage erteilt hatte – „noch einmal richtig“ zu prüfen. Je gereizter die Wortmeldungen, desto gereizter reagierte auch OB Zieger. „Wir machen die Baustellen doch nicht, um Sie zu ärgern“, verteidigte er die Vorhaben der Stadt. Bei Hinweisen auf Verbesserungen im Busverkehr sowie für den Radverkehr erntete die Stadtverwaltung nur Kopfschütteln. Neben der Bürgerausschuss-Vorsitzenden Christine Sigg-Sohn warb nur eine andere Bürgerin für den Umstieg auf Alternativen zum Auto.

Immerhin: Bei den anderen Themen auf der Tagesordnung – ungenügende Breitbandversorgung, Ganztagsbetreuung in Sulzgries und Sanierung der Sulzgriese Straße – gab es so gut wie keine Beanstandungen aus dem Publikum.