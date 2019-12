Kreis EsslingenZu warm, zu trocken und zu trüb – so bringt der Deutsche Wetterdienst das November-Wetter in der Esslinger Region auf den Punkt. Und die Meteorologen vom Stuttgarter Schnarrenberg untermauern ihre Bilanz mit eindeutigen Zahlen: Mit einer mittleren Temperatur von 6,0 Grad war der November um 1,3 Grad zu warm. Der absolut wärmste November war mit einem Mittelwert von 9,1 Grad im Jahr 1994 zu verzeichnen, der kälteste im Jahr zuvor mit einer Durchschnittstemperatur von 1,4 Grad. Angesichts nicht allzu üppiger Niederschläge fühlten sich viele Gartenbesitzer an eine alte Bauernregel erinnert: „Im November wässere die Wiesen, wenn das Gras soll