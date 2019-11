EsslingenTrittler Schneidwaren“ steht über dem schmucken Ladenlokal in der Pliensaustraße. Darin finden sich neben den allgegenwärtigen Schneidwaren praktische, aber auch stylische und angesagte Haushaltswaren. Hell, freundlich, farbenfroh wirkt das alles. Ulrike Boger, Stefan Trittlers Lebensgefährtin, führt den Laden. Ein paar Schritte weiter betritt der Besucher die Werkstatt. Größer könnte der Kontrast kaum sein: Nach dem hellen und adretten Ladenklokal findet man sich recht unvermittelt in einer dunklen Höhle wieder, voll mit archaisch anmutenden Geräten, Walzen, Schleifen, Polierern, Gurten. Ein metallischer Geruch liegt in der Luft, im Gegenlicht