EsslingenDas jüngste Jazzkeller-Konzert stand zunächst unter keinem guten Stern: Aaron Goldberg, der am Freitagabend als Pianist des international bekannten Trios YES! im Kellergewölbe in der Webergasse 22 hätte auftreten sollen, musste wegen einer akuten Erkrankung ins Esslinger Klinikum eingeliefert werden. Eine Stresssituation für die Veranstalter – doch Barbara Antonin und Claudia Leutner meisterten das Problem souverän. Der aus Los Angeles stammende, jetzt in Wien lebende Pianist Danny Grissett wurde eingeflogen, und nach einem kurzen Soundcheck ging er zusammen mit Omer Avital (Bass) und dem Schlagzeuger Ali Jackson ans Werk.

Doch konnte das