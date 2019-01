Esslingen Mit neuen Produktlinien, die den Zeitgeist widerspiegeln, versuchte man ab Mitte der 60er-Jahre in der Metallwarenfabrik F. W. Quist die Zukunft der Firma zu sichern. Zu den trendigen Designstücken gehört der Kerzenständer „Variomaster“, der in diesem Monat im Stadtmuseum im Mittelpunkt steht. Christian Rilling, stellvertretender Leiter der Städtischen Museen und Experte für die Esslinger Silberwarenindustrie, hat das noch original verpackte Geschenkset, das über das Internet seinen Weg in die Sammlung gefunden hat, genauer unter die Lupe genommen.

Gerätschaften für den festlich gedeckten Tisch waren in der mehr als 100-jährigen