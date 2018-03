Kreis Esslingen Sabine Speidel weiß, welche Sorgen alleinerziehende Mütter und Väter umtreiben. Seit 2006 ist die evangelische Diakonin für die Arbeit mit Alleinerziehenden im Evangelischen Kirchenbezirk Esslingen zuständig. Die 50-Jährige hat in dieser Zeit vielfältige Angebote auf die Beine gestellt und Netzwerke geknüpft. Eines ihrer „Kinder“ feiert jetzt Geburtstag. Am 18. März begeht das Café Regenbogen sein zehnjähriges Bestehen. Alleinerziehende können sich in diesem offenen und niederschwelligen Treff im Esslinger Mütterzentrum, wo auch Kinderbetreuung angeboten wird, in lockerer Atmosphäre begegnen und