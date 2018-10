Esslingen Krieg, Gewalt und Flucht zu erleben, kann das Leben ebenso erschüttern, wie der Verlust eines nahestehenden Menschen oder Opfer einer Straftat zu werden. Nicht jedes schlimme Erlebnis macht die Seele krank. Wer aber die Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommt, nachts nicht schlafen kann, bestimmte Orte meidet oder sich nicht mehr aus dem Haus traut, sollte sich Hilfe holen. Die bietet die Opfer- und Traumaberatung Seehaus jetzt in ihren neuen Räumlichkeiten in der Heilbronner Straße 50 an. „Da wir nicht an das Opfer-Entschädigungs-Gesetz gebunden sind, kann jedes Opfer einer Straftat unabhängig von der Schwere der Tat zu uns