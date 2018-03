EsslingenDer Parkdruck in der Esslinger Innenstadt ist groß – und das nicht erst seit gestern. Deshalb kam schon in der Vergangenheit immer wieder ein Thema aufs Tapet: Ein Parkhaus im Burgberg. Bislang konnte man sich dabei aber nie auf eine Lösung einigen. Nun ist das Vorhaben einmal mehr im Ausschuss für Technik und Umwelt diskutiert worden. Auch jetzt gab es viel Kritik an den Vorschlägen der Stadtverwaltung – aber immerhin kristallisierte sich zumindest eine Favoritenrolle für eine der Planungsvarianten heraus.

Der Standort für ein solches Parkhaus steht schon fest. Wenn, dann soll es in der Augustinerstraße 18 entstehen. Derzeit befindet