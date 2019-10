Esslingen

Eines weiß Lothar Kuhn ganz sicher: Die Werkbank seines Opas und das ganze Werkzeug wird er mit in seine Wohnung nehmen. Nach rund 37 Jahren schließt der 66-Jährige zum Jahresende „Kuhnstücke“, seine Goldschmiede-Werkstatt mit Ladengeschäft. Im Alter von zehn Jahren sei ihm schon klar gewesen: Ich werde Goldschmied. Wie sein Großvater. Und wie sein Vater. Nach einer Lehre im Betrieb seines Vaters hat Kuhn in Schwäbisch Gmünd studiert und anschließend als Schmuckdesigner gearbeitet. 1982 hat er dann die Goldschmiede in Esslingen gegründet.

Das Besondere an dem Beruf des Goldschmieds sei es,