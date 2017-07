Die Weingärtner Esslingen und der Staffelsteiger Verein dürfen anstoßen: Sie gehören zu den Gewinnern der Weintourismus-Preise Baden-Württemberg 2017, die die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) gemeinsam mit dem Badischen Weinbauverband und dem Weinbauverband Württemberg gestern in Heilbronn vergeben haben. In diesem Jahr gingen die Auszeichnungen an Projekte, die sich für den Erhalt und die Vermittlung des Steillagenweinbaus einsetzen. Im traditionellen Esslinger Weinwandertag und dem noch jungen Weinerlebnispfads hoch über der Stadt sah die Jury ihr Anliegen bestens aufgehoben.

