Esslingen (the)Im Fall des im Neckar ertrunkenen Mannes wird es keine Obduktion geben. Das teilte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage mit. Der 21-Jährige Esslinger war am Montagabend in den Neckar geraten und konnte einige Stunden später nur noch tot geborgen werden. „Wir schließen Fremdverschulden aus“, heißt es von der Polizei. Die Ermittlungen hätten Hinweise auf persönliche Probleme im Leben des Mannes ergeben. Dass es sich um Selbstmord handelt, ist wahrscheinlich, aber nicht erwiesen. Möglich ist auch, dass der 21-Jährige Opfer eines Unfalls wurde. „Die letztendliche Gewissheit fehlt“, so die Sprecherin. Nicht geklärt ist noch immer, wo genau der Mann ins Wasser geraten ist. Dass die Polizei das noch herausfindet, ist nicht wahrscheinlich. „Bei dem derzeitigen Ermittlungsstand wird es wahrscheinlich bleiben“, so die Sprecherin.