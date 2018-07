Esslingen (bes) - Ein 56-jähriger Taxifahrer hat am Pfingstmontag im Esslinger Stadtteil Liebersbronn einen Totalschaden gebaut, weil er einem Auto ausweichen musste, das ihm mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen war. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 2.40 Uhr auf der Neue Straße in Richtung Jägerhaus gefahren, als der Unfall passierte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, war der 56-Jährige nach rechts ausgewichen und dabei mit seinem Taxi gegen einen Treppenaufgang und eine Laterne geprallt. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Stadtmitte. Bei dessen Wagen soll es sich um einen dunklen BMW