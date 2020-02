EsslingenDie zentrale Kreuzigungstafel des Hochaltars im Chor ist beleuchtet, die vordere Hälfte des Kirchenschiffs liegt im Dunkeln. Auf einem Steg im Mittelgang ruht wie schlafend eine schwarzgewandete Frau mit nackten Füßen. So leitet sich bereits vor Beginn des Geschehens am Samstagabend die Stunde der Kirchenmusik in St. Dionys ein. Frank Wörner und Christian Pfeiffer haben diese im Rahmen des Ton-Art-Festivals für zeitaktuelle Musik „eyes and ears“ nach allen Regeln der Kunst konzipiert.

Der nie unterbrochene Ablauf von gesprochenen und gesungenen Texten, von komponierter und improvisierter Musik, eine tänzerische Soloperformance und