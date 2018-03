EsslingenAnlässlich des zehnjährigen Bestehens der Esslinger Vesperkirche haben der Kreisdiakonieverband Esslingen und die evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslingen einen großen runden Tisch anfertigen lassen. Er geht in den kommenden elf Monaten auf eine Tournee durch Esslingen und einige benachbarte Kommunen und soll gemäß des Mottos der Vesperkirche „Gemeinsam an einem Tisch“ Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen ermöglichen und dabei für eine vielseitige, offene und solidarische Gesellschaft werben. Am Freitag und Samstag stand der runde Tisch auf der ersten Station seiner Reise im Neckar-Center in Weil.

Emsiges Einkaufsgewimmel