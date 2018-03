Ein Pflegekind aufzunehmen, kann eine harte Geschichte werden, sagt Miriam Rager. Zwar bleiben Pflegeeltern nach Abzug der Kosten um die 250 Euro. „Aber was du leistest, ist unbezahlbar. Du investierst Gefühle, Schmerzen, Risiken. Du gibst alles, damit es dem Kind gut geht.“ Sie weiß, wovon sie redet: Seit fünf Jahren lebt Tim in ihrer Familie. Als er kam, war er zehn Jahre alt und in seiner Seele so schwer verletzt, wie Miriam Rager es sich nie hätte vorstellen können.

Tim kann sich unsichtbar machen. Er hat das die ersten zehn Jahre seines Lebens geübt und er ist fast perfekt darin. Sein