EsslingenT

im Hagans fühlt sich Esslingen besonders verbunden. Der Urgroßvater des amerikanischen Trompeters, Gottlob Kopf, ist 1870 von hier nach Philadelphia ausgewandert. In Ohio geboren, wo sein Großonkel noch versucht hat, Wein anzubauen, zog er später nach Schweden und dann wieder zurück in die USA. In den Esslinger Jazzkeller kam er nun mit einem dänischen Trio, das sofort viel Druck machte, vor allem der Drummer Anders Mogensen. Mit dem schon von zahllosen Jazzmusikern eingespielten Standard „I Hear a Rhapsody“ fingen sie an, und es klang gar nicht so rhapsodisch unverbunden, wie es der Titel vermuten lassen könnte. Vielmehr blies Hagans