EsslingenSeit fast 50 Jahren organisiert die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) Kunstausstellungen, aber „so was gab’s noch nie“, sagte Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, gestern zur Eröffnung der Ausstellung „Der Goldjunge“. Was er damit meinte: 1400 Menschen meldeten sich zur Vernissage des Esslinger Künstlers Tim Bengel in der Galerie der KSK an, die aber mit bereits 600 Gästen an ihre Aufnahmegrenzen stieß.

Zu Eröffnung „enthüllte“ Bengel auch sein neuestes Werk „Esslinger Motiv“. Das Besondere an Bengels Werken: Sie sind aus Sand. Bei dieser speziellen Form der Enthüllung richtet der Künstler das Bild auf,