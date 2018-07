EsslingenLuna, eine zierliche und betagte Mischlingshündin musste nach mehreren Jahren in ihrer Familie ins Tierheim Esslingen umziehen. Sie lebt nicht das erste Mal in solch einer Einrichtung. Ursprünglich kommt die aparte Hundedame aus einem polnischen Tierheim. Nach einem Umzug von dort in ein Zuhause in Deutschland währte das Glück nicht lange. Sie landete damals nach kurzer Zeit im Tierheim Esslingen und fand von dort aus erneut ein schönes Zuhause.

Jetzt hat das Schicksal abermals zugeschlagen: Nach mehr als fünf Jahren sitzt Luna leider wieder traurig und einsam im kargen Tierheimzwinger. Nun hofft sie erneut auf eine ehrliche Chance, ihre