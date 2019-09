EsslingenAm Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) gab es am Mittwoch Grund zum Jubeln: Die Schule im Stadtteil Oberesslingen wurde offiziell ins bundesweite Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen und erhielt dafür aus den Händen von Markus Schädle von der Netzwerk-Landeskoordination Stuttgart eine Urkunde sowie eine große Plakette, die nun gut sichtbar in der Schule angebracht wird. Bundesweit zählen aktuell rund 3.000 Schulen mit über zwei Millionen Schülern zum Netzwerk, in Baden-Württemberg sind es laut Netzwerk-Homepage Stand heute 240 Schulen. Aus Esslingen sind derzeit neben dem THG das Mörike-Gymnasium sowie das