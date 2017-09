Anzeige

Von Melanie Braun

Künftig müssen die Autofahrer auf mehr Strecken in der Stadt auf die Bremse treten: Die Verwaltung will vor weiteren Schulen und Kitas Tempo 30 anordnen. Möglich wird das durch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung sowie einer Verwaltungsvorschrift. Die Neuerung erleichtert den Kommunen die Einrichtung der Tempolimits vor besonderen Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Krankenhäusern und Altenheimen.

Konkret geplant sind derzeit sechs neue Tempo-30-Strecken in der Stadt (siehe unten). An drei weiteren Stellen – nämlich bei der Panoramaklinik Mülberger-straße, bei der Kita Plochinger Straße 24 und der Kita Plochinger Straße 24/1 – sieht die Stadt zwar keine Notwendigkeit für ein Tempolimit, will aber vorsichtshalber noch die Einrichtungen selbst und die Bürgerausschüsse nach ihrer Meinung fragen. Bei zehn weiteren Einrichtungen ist eine 30er-Strecke laut Verwaltung aus bestimmten Gründen nicht zulässig.

Rechtliche Änderung als Chance

Doch der Großteil der 32 Schulen, 86 Kitas sowie 13 Altenheimen und Krankenhäusern befinde sich ohnehin schon in verkehrsberuhigten Bereichen, Tempo-30-Zonen, Grünanlagen oder Fußgängerzonen, sagt Gerhard Gorzellik, Leiter des städtischen Ordnungsamts. Durch die rechtliche Änderung habe man nun die Chance, auch in einigen Bereichen eine gedrosselte Geschwindigkeit anzuordnen, wo das zuvor nicht möglich war.

Denn bislang habe man für ein Tempolimit nachweisen müssen, dass es an den entsprechenden Stellen häufig zu Unfällen oder Beinahe-Unfällen gekommen sei. „Es war eine rechtliche Voraussetzung, dass die Gefährdung deutlich über die normale Gefahr hinaus gehen musste“, erklärt Gerhard Gorzellik. Außerdem sei es zuvor nicht möglich gewesen, Tempo 30 auch auf die Hauptverkehrsstraßen auszudehnen, sagt er.

Jetzt reiche es, wenn es in der Umgebung der Einrichtungen regelmäßig zu gefährlichen Situationen komme, etwa durch Parksuchverkehr, Elterntaxis oder weil viele Radfahrer und Fußgänger dort unterwegs seien und häufig die Fahrbahn überquerten. Zudem muss die Einrichtung einen direkten Zugang zu der Straße haben. Eine Beschränkung auf 30 Stundenkilometer ist jedoch nicht möglich, wenn dadurch eine Verlagerung des Verkehrs in Wohngebiete zu befürchten ist oder der öffentliche Nahverkehr dadurch beeinträchtigt wird.

Gerhard Gorzellik hält die neue Regelung für sehr sinnvoll. Denn oft gebe es insbesondere vor Kitas und Schulen schwierige Gemengelagen angesichts der vielen Kinder und Jugendlichen sowie der Eltern, die mit Autos an- oder abfahren. Mit den Tempo-30-Schildern, die in manchen Fällen nur während der Öffnungszeiten der Einrichtungen gelten sollen, signalisiere man auch den anderen Autofahrern, dass sie hier besonders aufpassen müssten. Auch im Ausschuss für Technik und Umwelt, wo die Pläne für die künftigen Tempolimits jüngst präsentiert wurden, sind die Vorhaben von allen Seiten begrüßt worden. Annette Silberhorn-Hemminger, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, stellte lediglich die Frage in den Raum, ob man das Bewusstsein der Autofahrer denn noch schärfe, wenn an so vielen Stellen Tempo 30 gelte. Zudem appellierte sie eindringlich an die Eltern, ihre Kinder nur im Ausnahmefall mit dem Auto zur Schule zu bringen: „Die Elterntaxis sind die größte Gefährdung“, stellte sie klar.

Kommende Woche wird die Stadt sich vor Ort anschauen, wo genau die neuen Schilder aufgestellt werden sollen. Bis zum Ende des Jahres wolle man die neuen Tempo-30-Strecken dann ausgewiesen haben, sagt Ordnungsamtsleiter Gorzellik.

Die neuen Tempo-30-Strecken

In mindestens sechs Bereichen in Esslingen will die Stadt bis Ende des Jahres neue Tempo-30-Strecken einrichten, und zwar:

- beim Mörike Gymnasium und der Kita Neckarstraße: auf der Neckarstraße zwischen Maillestraße und Kanalstraße, Tempolimit soll aber nur während der Öffnungszeiten der Einrichtungen gelten

- beim Georgii Gymnasium: auf der Berliner Straße zwischen Agnespromenade und Martinstraße, Tempolimit soll nur während der Öffnungszeiten der Schule gelten

bei der Kita Eberspächerstraße: auf dem hinteren Teil der Stichstraße von der Eberspächerstraße zum Holzsteg

- bei der Adalbert-Stifter-Schule: auf der Eberhard-Bauer-Straße zwischen Stuttgarter Straße und Kreisverkehr

- bei Waldorfschule und Waldorfkindergarten: auf der Weilstraße zwischen dem Kreisverkehr und der Zufahrt zur Kita

- bei der Kita Rotenackerstraße: auf der Rotenackerstraße, entweder ab dem Kreisverkehr oder ab dem Goerdelerweg und dann bis hinter der Kita

- Nicht notwendig oder nicht zulässig ist die Anordnung von Tempo 30 nach Angaben der Stadtverwaltung bei folgenden Einrichtungen: Kita Entengraben 10, Kita Mettingerstraße 123, Altenheim Plochinger Straße 21, Grundschule Herderschule Hindenburgstraße 177, Kita Hindenburgstraße 176, Kita Hirschlandstraße 90, Privates Gymnasium Rotenackerstraße 71, Kita Liebersbronnerstraße 53, Kita Römerstraße 3, Kita Oberer Mönchelenweg 7.