EsslingenMehr Menschen aufs Fahrrad zu locken: Das ist das erklärte Ziel des Landes Baden-Württemberg. Deshalb sollen in den nächsten Jahren mehrere Radschnellwege entstehen, auf denen auch Pendler zügig unterwegs sein können. Eine der drei Pilot-Trassen soll von Reichenbach nach Stuttgart führen und unter anderem Esslingen durchqueren. Die grobe Streckenführung durch die ehemalige Reichsstadt steht – nun will sich die Stadt Esslingen an die Feinplanung machen.

Die Behörden von Stadt, Kreis und Land hatten unter vier verschiedenen Trassenvarianten bereits einen Favoriten ausgemacht – nun hat auch der Ausschuss für Technik und Umwelt des Esslinger