EsslingenSeit Ende November gilt vor vielen Schulen und Kitas in Esslingen auf einer Strecke von maximal 300 Metern Tempo 30. Das zwar nicht an jedem Tag, aber von Montag bis Freitag –

auch in den Ferien. Der Beginn des Tempolimits variiert zwischen 6.30 und 7 Uhr, das Ende ist um 18 Uhr. Diese Zeiten sind auf zusätzlichen Schildern angegeben, ebenso die Art der Einrichtung, die dem Autofahrer signalisiert, warum er abbremsen muss. Denn diese Maßnahmen sollen dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer dienen. Doch die Schilder, die die Stadt angebracht hat, sind offenbar noch lange nicht bei jedem Autofahrer angekommen.

Mobile Messungen,