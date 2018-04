EsslingenD

ie in Kanada und den USA aufgewachsene Geigerin Yi-Jia Susanne Hou ist eine aparte Persönlichkeit. So energisch wie sie im blütenweißen Abendkleid die Bühne des Neckar Forums betrat, stürzte sie sich auch in den Kopfsatz von Johann Sebastian Bachs Violinkonzert E-Dur. Dieses vor barocker Lebensfreude sprühende Werk schuf Bach in seiner Zeit am Fürstenhof in Köthen, orientierte sich fast exemplarisch am Vivaldi-Stil: Wiederkehrende Ritornelle, klare Dreiklangsmelodik und rauschende Sequenzen im figurativen Solopart. Hou servierte dem Esslinger Publikum im letzten Meisterkonzert der Saison eine frische Interpretation dieses oft gespielten