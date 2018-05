EsslingenWas wohl die größte Herausforderung wird? Die Fahrt über die rumänische Transalpina und durch die Wüste in Jordanien, ganz ohne Navi? Oder die alten Autos, angerostet und mit jeder Menge Kilometern auf dem Fahrgestell? Auch die Gruppendynamik könnte spannend werden. Sechs junge Männer aus Esslingen und Stuttgart freuen sich auf die Europa-Orient-Rallye, an der sie als „Team Stauanfang“ teilnehmen: Am 4. Mai ist der Start in Straßburg.

Die drei Autos sind vorbereitet: Mit einem Brett als Liegefläche zum Übernachten, mit Zusatzscheinwerfern, Ersatzteilen und zwei zusätzlichen Ersatzrädern auf dem Dach. Gemäß den Regeln der