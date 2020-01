EsslingenEsslingens Kommunales Kino wird ob seines profilierten Programms weithin geschätzt, mehr als 50 000 Besucher jährlich sprechen für die hohe Akzeptanz. Doch so sehr sich die Macher des kleinen Filmtheaters auf der Maille auch mühen – die finanziellen Probleme sind in den vergangenen Jahren immer größer geworden: Steigende Kosten, ein immer höherer technischer Aufwand und wachsende Anforderungen angesichts der großen medialen Konkurrenz haben das strukturelle Defizit seit der letzten Zuschusserhöhung 2006 in die Höhe getrieben. Deshalb hatte das Koki schon im November 2018 beantragt, die städtische Förderung um 40 000 Euro jährlich zu erhöhen –