EsslingenDie Händlergemeinschaft Küferstraße sowie Blarer- und Ottilienplatz in der östlichen Altstadt hat am Samstag zur 23. Auflage des Erdbeerfests den roten Teppich ausgelegt. Tausende von Besuchern drängten sich an den Ständen sowie bei den Aktionen der Einzelhändler und Dienstleister im Quartier und feierten ein sommerlich-entspanntes Fest. Parallel dazu haben die Stadt Esslingen und Umweltorganisationen in der Ritterstraße beim achten Klimafest und Umwelttag über Klimaschutz und Nachhaltigkeit informiert – auch dort herrschte ein großer Besucherzuspruch.

140 Kilo Kuchen: Traditionell markiert der Anschnitt eines