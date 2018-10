EsslingenBeim ersten Spätzle Dance Cup wirbelten in der Gaststätte Waldheim auf dem Zollberg die Liebhaber des amerikanischen Line Dance über das Parkett. Die 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des nationalen Wettbewerbs waren nicht nur aus Süddeutschland, sondern auch aus Tschechien und Österreich angereist.

Im gut besuchten Veranstaltungssaal des Waldheims war die Atmosphäre familiär: Man kenne sich in der Line Dance Szene, erklärte Veranstalterin Christine Franzke. Zwar liegt der Line Dance seit einiger Zeit durchaus im Trend – was ihn genau ausmacht, wissen indes viele nicht. Wie der Name vermuten lässt, wird der Line Dance vorwiegend in Reihe