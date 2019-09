EsslingenWas ist ein Lapidarium? Wie arbeitet die neu eröffnete Jugendbauhütte? Warum hat die Südkirche so eine ungewöhnliche Architektur? Diese und viele weitere Fragen werden am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, fachkundig beantwortet. Die Aktion, die bundesweit stattfindet und von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird, steht im Jahr des 100. Jubiläums des Bauhauses unter dem Thema: „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“.

Die Architekten Christine Keinath und Peter Dietl haben unter Federführung des Baurechtsamts für Esslingen ein ebenso umfang- wie abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das mit