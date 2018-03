Esslingen (red) - SWR 1 ist am Sonntag mit seiner Pfännle-Tour in Esslingen zu Gast. Von 11 bis 18 Uhr gibt es zwischen Markt- und Rathausplatz Schaukochen, Kulinari-sches und jede Menge Infos rund um Kochkunst, Gemüseanbau, Kochkunst und Tradition.

In ihrer Sendung „Annette im Schlaraffenland“ macht Moderatorin Annette Krause bereits am heutigen Freitag von 18.15 bis 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen Appetit auf die unterhaltsam-informativen Aktionen am Sonntag. Unter dem Titel „Pfänn le vom Neckar auf die Filder“ macht sich Annette Krause vielerorts im Landkreis Esslingen mit ihrer Vespa auf die Suche nach